У Рівненській області Зеленський відвідав поранених військових 30 липня

На Рівненщині Зеленський відвідав військовий шпиталь, в якому лікуються поранені захисники
Президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненську область, де побував у військовому шпиталі, в якому лікуються і проходять реабілітацію українські захисники. Глава держави поспілкувався з воїнами та відзначив їх нагородами.
Про це Зеленський повідомив у вівторок, 30 липня.
Зеленський відвідав шпиталь
"На Рівненщині відвідав шпиталь, у якому лікуються і проходять реабілітацію наші воїни та ветерани", — розповів президент.
Глава держави зазначив, що завжди честь бути з українськими воїнами, спілкуватися, відзначити їх нагородами. Він запевнив, що українці пишаються своїми захисниками.
"Дякую всім, хто допомагає нашим воїнам повертатися до цивільного життя. Це дуже важливо", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.
Також глава держави відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.
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