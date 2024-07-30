У Рівненській області Зеленський відвідав поранених військових 30 липня

Зеленський із лікарями і пораненими військовими. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненську область, де побував у військовому шпиталі, в якому лікуються і проходять реабілітацію українські захисники. Глава держави поспілкувався з воїнами та відзначив їх нагородами.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 30 липня.

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Зеленський відвідав шпиталь

"На Рівненщині відвідав шпиталь, у якому лікуються і проходять реабілітацію наші воїни та ветерани", — розповів президент.

Глава держави зазначив, що завжди честь бути з українськими воїнами, спілкуватися, відзначити їх нагородами. Він запевнив, що українці пишаються своїми захисниками.

"Дякую всім, хто допомагає нашим воїнам повертатися до цивільного життя. Це дуже важливо", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.

Також глава держави відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.