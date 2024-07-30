В Ровенской области Зеленский посетил раненых военных 30 июля

Зеленский с врачами и ранеными военными. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ровенскую область, где побывал в военном госпитале, в котором лечатся и проходят реабилитацию украинские защитники. Глава государства пообщался с воинами и наградил их.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 30 июля.

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Зеленский посетил госпиталь

"В Ровенской области посетил госпиталь, в котором лечатся и проходят реабилитацию наши воины и ветераны", — рассказал президент.

Глава государства отметил, что всегда честь быть с украинскими воинами, общаться, отметить их наградами. Он заверил, что украинцы гордятся своими защитниками.

"Благодарю всех, кто помогает нашим воинам возвращаться в гражданскую жизнь. Это очень важно", — резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский побывал в Волынской области и проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.

Также глава государства посетил предприятие, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Он пообщался с работниками завода.