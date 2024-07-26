У Сумській області прикордонник допомагав чоловікам уникати блокпостів — який вирок виніс суд

Блокпост. Фото ілюстративне: porady.org.ua

У Сумській області прикордонник за хабар допомагав військовозобов'язаним оминати блокпости. Крім того, охоронця держрубежів визнали винним у незаконному поширенні інформації про переміщення, рух та розташування військових формувань.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у п'ятницю, 28 червня.

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Деталі справи

Згідно із матеріалами Глухівського міськрайонного суду, обвинувачений із березня 2021 року проходив службу за контактом у Державній прикордонній службі України, а з грудня 2022 року обіймав посаду молодшого інспектора прикордонної служби, гранатометника.

У березні 2023 року йому висунули прохання щодо збору та передачі інформації з обмеженим доступом. За передачу даних щодо розташування підрозділів Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, їх переміщення, розташування конкретних блокпостів для безперешкодного проїзду поза місцем їх знаходження фігурант у період з травня по червня минулого року отримав від "клієнта", що займався перевезенням та розповсюдженням товарів різного призначення, 30 тисяч гривень хабаря.

Рішення суду

Порушник протягом року був у слідчому ізоляторі, а потім склав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому узгоджене покарання — рік позбавлення волі із забороною права обіймати посади, що повʼязані з виконанням адміністративно господарських функцій, на рік. У підсумку ж обвинуваченого звільнили з-під варти, бо зарахували йому строк попереднього ув'язнення та дійшли висновку, що він уже відбув покарання.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який підміняв iPhone на муляжі. Таким чином зловмисник незаконно заволодів двома мобільними телефонами. За вчинене йому обрали покарання — кілька років обмеження волі та штраф.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківській області призначили покарання киянці, яка поширила порнографічний ролик у Viber й заробила за це 500 гривень. Порушниця має сплатити штраф.