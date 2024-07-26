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В Сумской области пограничник помогал мужчинам объезжать блокпосты — что решил суд

26 июля 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Сумской области пограничник помогал мужчинам избегать блокпостов — какой приговор вынес суд
Блокпост. Фото иллюстративное: porady.org.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Сумской области пограничник за взятку помогал военнообязанным обходить блокпосты. Кроме того, охранника госрубежей признали виновным в незаконном распространении информации о перемещении, движении и расположении военных формирований.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений в пятницу, 28 июня.

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Детали дела

Согласно материалам Глуховского горрайонного суда, обвиняемый с марта 2021 года проходил службу по контакту в Государственной пограничной службе Украины, а с декабря 2022 года занимал должность младшего инспектора пограничной службы, гранатометчика.

В марте 2023 года ему выдвинули просьбу касательно сбора и передачи информации с ограниченным доступом. За передачу данных о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, их перемещении, расположении конкретных блокпостов для беспрепятственного проезда вне места их нахождения фигурант в период с мая по июнь прошлого года получил от "клиента", занимавшегося перевозкой и распространением товаров различного назначение, 30 тысяч гривен взятки.

Решение суда

Нарушитель в течение года находился в следственном изоляторе, а затем заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд назначил ему согласованное наказание — год лишения свободы с запретом права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, на год. В итоге же обвиняемого освободили из-под стражи, потому что засчитали ему срок предварительного заключения и пришли к выводу, что он уже отбыл наказание.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который заменял iPhone на муляжи. Таким образом злоумышленник незаконно завладел двумя мобильными телефонами. За совершенное ему избрали наказание — несколько лет ограничения свободы и штраф.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области назначили наказание киевлянке, которая распространила порнографический ролик в Viber и заработала за это 500 гривен. Нарушительница должна заплатить штраф.

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