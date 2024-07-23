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В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который не дал денег на ВСУ — решение суда

23 июля 2024 21:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Мужчина напал на односельчанина, не сдавшего деньги на дрон для ВСУ — какой приговор получил
Судебное заседание. Иллюстративное фото: vsim.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, отказавшегося сдавать деньги на дрон для ВСУ. Как отмечает суд, между мужчинами произошла потасовка.

Подсудимый рассказал, что собирал деньги на помощь военным, и его возмутило то, что знакомый отказался приобщиться к другим. Потерпевший отметил, что в тот день мужчина спросил его, почему он не дает деньги на армию. Он ответил, что его защищает вера.

"В ответ обвиняемый, чтобы потерпевший посмотрел на "землю, по которой ходит", взял его правой рукой за шею сзади, прижал и пригнул его вниз", — говорится в материалах суда.

У мужчины на шее остались пятна, также он сообщил об угрозах. Подсудимый указал, что не бил знакомого, а о своем поступке сожалеет. Его оштрафовали на 850 гривен.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Также мы писали о том, что Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок.

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