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На Вінниччині чоловік зв'язав дружину й познущався з неї — суд обрав суворе покарання

27 липня 2024 07:21
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
У Вінницькій області засудили чоловіка, який зв'язав жінку та познущався з неї
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Вінницькій області між подружжям під час алкогольного застілля сталася сварка. Внаслідок цього чоловік побив жінку, зв'язав та познущався з неї, а опісля викрав її телефон і зник. Зловмисника затримала поліція, невдовзі він постав перед судом.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними розслідування, на тлі ревнощів нетверезий чоловік ображав, залякував та бив жінку. Потім він зв'язав її, обливав різною рідиною та плював в обличчя, після цього забрав телефон постраждалої і зник.

Чоловік у Вінницькій області познущався з дружини
Постраждала жінка. Фото: vin.gp.gov.ua

Жінка скористалась тим, що чоловіка не було вдома, й покликала на допомогу. Її почув сусід, який викликав поліцію. Таким чином нападника затримали правоохоронці.

Яке покарання за побиття й знущання з людини
Постраждала жінка. Фото: vin.gp.gov.ua

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та засудив його до семи років за ґратами.

Нагадаємо, що у Вінниці двоє чоловіків напали на жінку, в якої орендували квартиру. Зловмисники побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Їх впіймали та засудили до в'язниці.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік двічі тікав з військової частини. Суд призначив йому ув'язнення на чималий термін.

Додамо, що в Закарпатській області жінка закупила в інтернеті безакцизні сигарети та продавала їх у своєму павільйоні на ринку. Зловмисницю оштрафував суд.

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