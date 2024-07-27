У Вінницькій області засудили чоловіка, який зв'язав жінку та познущався з неї

На Вінниччині чоловік зв'язав дружину й познущався з неї — суд обрав суворе покарання
У Вінницькій області між подружжям під час алкогольного застілля сталася сварка. Внаслідок цього чоловік побив жінку, зв'язав та познущався з неї, а опісля викрав її телефон і зник. Зловмисника затримала поліція, невдовзі він постав перед судом.
Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними розслідування, на тлі ревнощів нетверезий чоловік ображав, залякував та бив жінку. Потім він зв'язав її, обливав різною рідиною та плював в обличчя, після цього забрав телефон постраждалої і зник.
Жінка скористалась тим, що чоловіка не було вдома, й покликала на допомогу. Її почув сусід, який викликав поліцію. Таким чином нападника затримали правоохоронці.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним та засудив його до семи років за ґратами.
Нагадаємо, що у Вінниці двоє чоловіків напали на жінку, в якої орендували квартиру. Зловмисники побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Їх впіймали та засудили до в'язниці.
Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік двічі тікав з військової частини. Суд призначив йому ув'язнення на чималий термін.
Додамо, що в Закарпатській області жінка закупила в інтернеті безакцизні сигарети та продавала їх у своєму павільйоні на ринку. Зловмисницю оштрафував суд.
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