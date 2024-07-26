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На Закарпатті пенсіонерка продавала безакцизні сигарети — як її покарав суд

26 липня 2024 11:03
Катерина Османська - Редактор
Пенсіонерку на Закарпатті оштрафували на 85 тис грн за продаж безакцизних сигарет
Судове засідання. Ілюстративне фото: poltava.to
Катерина Османська - Редактор

На Закарпатті жінка закупила в інтернеті безакцизні сигарети та продавала їх у своєму павільйоні на ринку. Суд оштрафував пенсіонерку на 85 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У вироку йдеться, що уродженка Житомирщини Ніна Лепей-Кулькова закупила в інтернеті безакцизні сигарети і упродовж 2023-2024 років продавала їх у своєму павільйоні на центральному ринку Берегова. 

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Згідно з матеріалами справи, у січні цього року вона продала чоловіку пачку безакцизних сигарет Compliment за 40 гривень, а в березні — дві пачки Lifa та NZ за 70 грн. Під час обшуку у кіоску жінки знайшли понад 600 пачок різних сигарет без акцизних марок.

Рішення суду

Під час засідання суду жінка визнала свою провинну. Суддя визнав її винною у збуті та зберіганні безакцизних сигарет та призначив їй штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Окрім того, пенсіонерка має сплатити 8 тисяч гривень за виконання відповідних експертиз. 

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік напав на односельця, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

Також у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

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