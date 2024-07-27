Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Винницкой области мужчина связал жену и поиздевался над ней — суд избрал суровое наказание arrow

В Винницкой области мужчина связал жену и поиздевался над ней — суд избрал суровое наказание

27 июля 2024 07:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
В Винницкой области осудили мужчину, который связал женщину и поиздевался над ней
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Винницкой области между супругами во время алкогольного застолья произошла ссора. В результате мужчина избил женщину, связал и поиздевался над ней, а затем похитил ее телефон и скрылся. Злоумышленника задержала полиция, вскоре он предстал перед судом.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

По данным расследования, на фоне ревности нетрезвый мужчина обижал, запугивал и избивал женщину. Затем он связал ее, обливал разной жидкостью и плевал в лицо, после этого забрал телефон пострадавшей и скрылся.

Муж в Винницкой области поиздевался над женой
Пострадавшая женщина. Фото: vin.gp.gov.ua

Женщина воспользовалась тем, что мужчины не было дома и позвала на помощь. Ее услышал сосед, вызвавший полицию. Таким образом, нападавшего задержали правоохранители.

Какое наказание за избиение и издевательство над человеком
Пострадала женщина. Фото: vin.gp.gov.ua

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам за решеткой.

Напомним, что в Виннице двое мужчин напали на женщину, у которой арендовали квартиру. Злоумышленники избили, ограбили ее и оставили связанной, покинув место преступления. Их поймали и приговорили к тюрьме.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина дважды убегал из воинской части. Суд назначил ему заключение на короткий срок.

Добавим, что в Закарпатской области женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Злоумышленницу оштрафовал суд.

суд закон кража тюрьма конфликт избиение Винницкая область издевательства наказание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом