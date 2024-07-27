В Винницкой области осудили мужчину, который связал женщину и поиздевался над ней

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Винницкой области между супругами во время алкогольного застолья произошла ссора. В результате мужчина избил женщину, связал и поиздевался над ней, а затем похитил ее телефон и скрылся. Злоумышленника задержала полиция, вскоре он предстал перед судом.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

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Детали дела

По данным расследования, на фоне ревности нетрезвый мужчина обижал, запугивал и избивал женщину. Затем он связал ее, обливал разной жидкостью и плевал в лицо, после этого забрал телефон пострадавшей и скрылся.

Пострадавшая женщина. Фото: vin.gp.gov.ua

Женщина воспользовалась тем, что мужчины не было дома и позвала на помощь. Ее услышал сосед, вызвавший полицию. Таким образом, нападавшего задержали правоохранители.

Пострадала женщина. Фото: vin.gp.gov.ua

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам за решеткой.

Напомним, что в Виннице двое мужчин напали на женщину, у которой арендовали квартиру. Злоумышленники избили, ограбили ее и оставили связанной, покинув место преступления. Их поймали и приговорили к тюрьме.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина дважды убегал из воинской части. Суд назначил ему заключение на короткий срок.

Добавим, что в Закарпатской области женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Злоумышленницу оштрафовал суд.