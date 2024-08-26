Яке покарання суд обрав для військового, який не підключив генератор до приміщення варти під час відключення світла

Суддя. Фото ілюстративне: kas.gov.ua

У Волинській області штаб-сержант під час відключень світла не підключив генератор для приміщення варти. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до військової служби.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського суду, яку опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень у серпні поточного року.

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Деталі справи

Інцидент стався у травні на території однієї з військових частин на Волині. Начальник варти, згідно з інструкцією, мав під час знеструмлення підключити генератор до вартового приміщення, однак не зробив цього, тому варта залишилася без освітлення.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що не став підключати генератор, бо не мав достатньої для роботи цього пристрою кількості бензину. Начальство, за його словами, знало, що генератор не вмикатимуть.

На військового склали адміністративний протокол через недбале ставлення до служби. В якості покарання суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також фігурант має сплатити 605 гривень судового збору. Наразі постанова ще не набула чинності. Її можна оскаржити шляхом подачі апеляції.