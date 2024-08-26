Какое наказание суд избрал для военного, который не подключил генератор к помещению караула во время отключения света

Судья. Фото иллюстративное: kas.gov.ua

В Волынской области штаб-сержант при отключении света не подключил генератор для помещения охраны. Мужчину признали виновным в небрежном отношении к военной службе.

Об этом говорится в постановлении Владимир-Волынского суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений в августе текущего года.

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Детали дела

Инцидент произошел в мае на территории одной из воинских частей Волыни. Начальник караула, согласно инструкции, должен был во время обесточивания подключить генератор к караульному помещению, однако не сделал этого, поэтому стража осталась без освещения.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не стал подключать генератор, потому что не имел достаточного для работы этого устройства количества бензина. Начальство, по его словам, знало, что генератор не будут включать.

На военного составили административный протокол из-за небрежного отношения к службе. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Также фигурант должен уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление еще не вступило в силу. Его можно оспорить путем подачи апелляции.