У Запорізькій області створять підземну школу — в ОВА показали фото з будівництва

На Запоріжжі будують підземну школу, яка матиме протирадіаційний захист
В одній з громад Запорізької області триває будівництво підземної школи. Це буде протирадіаційне укриття, в якому зможуть навчатися діти.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.
Підземна школа на Запоріжжі
"В Кушугумській громаді будуємо "підземну школу" — протирадіаційне укриття, де зможуть навчатися у дві зміни тисяча дітей", — йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, там вже облаштовують фундамент, але попереду ще багато роботи, яку мають виконати в строк.
Федоров зазначив, що навчальний заклад прийматиме не тільки дітей громади — завдяки автобусам, які зараз закуповують, вдасться доправити на навчання школярів й з інших населених пунктів.
Відомо, що вартість такої підземної школи становить 108 мільйонів гривень, а будівництво виконують коштом державного бюджету за співфінансування з місцевого.
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