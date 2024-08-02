В Запорожской области создадут подземную школу - в ОВА показали фото со строительства

Строительство подземной школы. Фото: Telegram/Иван Федоров

В одной из громад Запорожской области продолжается строительство подземной школы. Это будет противорадиационное укрытие, в котором смогут учиться дети.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 2 августа.

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"В Кушугумской громаде строим "подземную школу" — противорадиационное укрытие, где смогут учиться в две смены тысяча детей", — говорится в сообщении.

Строительство подземной школы. Фото: Telegram/Иван Федоров

По словам главы ОВА, там уже обустраивают фундамент, но предстоит еще много работы, которую должны выполнить в срок.

Строительство подземной школы. Фото: Telegram/Иван Федоров

Федоров отметил, что учебное заведение будет принимать не только детей громады — благодаря закупающим сейчас автобусам удастся доставить на обучение школьников и из других населенных пунктов.

Строительство подземной школы. Фото: Telegram/Иван Федоров

Строительство подземной школы. Фото: Telegram/Иван Федоров

Известно, что стоимость такой подземной школы составляет 108 миллионов гривен, а строительство выполняют за счет государственного бюджета за софинансирование из местного.