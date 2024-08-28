Надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО через російські атаки — які результати

Рустем Умєров. Фото: Facebook

На запит Києва Рада Україна-НАТО провела надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли Росії. Засідання пройшло в режимі відеоконференції.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у середу, 28 серпня.

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Як повідомив міністр оборони, обговорювалися плани щодо постачання Україні систем ППО та ракет до них.

"Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону. Два дні тому держава-терорист запустила понад 200 ракет та дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру", — йдеться в повідомленні.

За словами Рустема Умєрова, тривають консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони — так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.

Міністр оборони відмітив, що все більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України.