Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО из-за российских атак — какие результаты

Рустем Умеров. Фото: Facebook

По запросу Киева Совет Украина-НАТО провел чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные и дроновые обстрелы России. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 28 августа.

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Как сообщил министр обороны, обсуждались планы по поставке Украине систем ПВО и ракет к ним.

"Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону. Два дня назад государство-террорист запустило более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

По словам Рустема Умерова, продолжаются консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны — так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.

Министр обороны отметил, что все большее число союзников поддерживает снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины.