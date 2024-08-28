Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО из-за российских атак — какие результаты

На заседании Совета Украина-НАТО обсуждали усиление ПВО Украины, — Умеров
По запросу Киева Совет Украина-НАТО провел чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные и дроновые обстрелы России. Заседание прошло в режиме видеоконференции.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 28 августа.
Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО
Как сообщил министр обороны, обсуждались планы по поставке Украине систем ПВО и ракет к ним.
"Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону. Два дня назад государство-террорист запустило более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
По словам Рустема Умерова, продолжаются консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны — так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.
Министр обороны отметил, что все большее число союзников поддерживает снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины.
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