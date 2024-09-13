НАБУ і САП завершили розслідування масштабної корупції на Чернівецькій митниці — схема фігурантів

Пункт пропуску на кордоні. Фото: bukinfo.com.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі масштабної корупції на Чернівецькій митниці. Злочинна організація забезпечувала незаконну мінімізацію митних платежів за схемою "сірого" імпорту. Фігуранти заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у п'ятницю, 13 вересня.

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До складу злочинної організації входили чинні та колишні працівники Чернівецької митниці, зокрема її колишній керівник і колишній депутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Слідство встановило, що фігуранти організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини. Вони оформлювали транспорт як порожній або маскуючи їх товарами прикриття зі значно меншою митною вартістю.

Схема фігурантів. Фото: НАБУ

Згідно зі схемою, посадові особи митного поста використовували підроблені документи для забезпечення позачергового пропуску вантажівок без митного огляду. Потім транспорт прямував до складів підприємців, де високоліквідні товари розвантажували і продавали, а замість них завантажені товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення і сплати занижених митних платежів.

НАБУ і САП 16 квітня 2024 року викрили злочинну організацію. Тоді було оголошено підозру 11 фігурантам:

трьом службовим особам Чернівецької митниці;

вісьмом фізичним особам, учасникам злочинної організації.

"Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини", — йдеться у повідомленні.