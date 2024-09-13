НАБУ и САП завершили расследование масштабной коррупции на Черновицкой таможне -— схема фигурантов

Пункт пропуска на границе. Фото: bukinfo.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по масштабной коррупции на Черновицкой таможне. Преступная организация обеспечивала незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме "серого" импорта. Фигуранты нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, 13 сентября.

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В состав преступной организации входили действующие и бывшие работники Черновицкой таможни, в частности ее бывший руководитель и бывший депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса.

Следствие установило, что фигуранты организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции. Они оформляли транспорт как пустой или маскируя их товарами прикрытия со значительно меньшей таможенной стоимостью.

Схема фигурантов. Фото: НАБУ

Согласно схеме, должностные лица таможенного поста использовали поддельные документы для обеспечения внеочередного пропуска грузовиков без таможенного досмотра. Затем транспорт направлялся к складам предпринимателей, где высоколиквидные товары разгружали и продавали, а вместо них загруженные товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных таможенных платежей.

НАБУ и САП 16 апреля 2024 года разоблачили преступную организацию. Тогда было объявлено подозрение 11 фигурантам:

трем должностным лицам Черновицкой таможни;

восьми физическим лицам, участникам преступной организации.

"Получение ряда доказательств и установление убытков по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии", — говорится в сообщении.