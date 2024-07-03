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Найбільший в Україні виробник сталі планує скоротити своїх працівників — що сталося

3 липня 2024 22:04
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Бригадир Софія
редактор
АрселорМіттал Кривий Ріг планує скоротити своїх працівників — що сталося
Металург. Фото: Хвиля
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Найбільший український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує відправити на простій понад тисячу працівників. Уряд наклав на українських промисловців обов'язок імпортувати 80% електроенергії. Проте цю вимогу практично неможливо виконати через нестабільність виробництва та його фінансову неефективність.

Про це компанія розповіла в коментарі для GMK Center.

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В АрселорМіттал Кривий Ріг зазначили, що ціни на електроенергію в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, звідки вона імпортується в Україну, є найвищими в Європі. Крім того, підприємство повинне понести витрати на транспортування, сплату мита та акцизного збору.

 

"Ціна імпортної електроенергії для підприємства у понад 2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять його конкуренти в галузі в країнах західної Європи", — заявили в компанії.

У таких умовах подальше виробництво стає невигідним, що призведе до значного зменшення виробництва та відправлення на простій близько 1200 співробітників заводу. Це призведе до збитків для бюджету України у розмірі приблизно 400 мільйонів гривень і скорочення валютних надходжень на 90 мільйонів гривень щомісяця.

Нагадаємо, провідний експерт з енергетики Михайло Гончар розповів, чи справді Україна експортує електрику в країни ЄС і що із пошкоджених РФ енергооб'єктів вдасться відремонтувати до осені.

Також ми писали, що мешканці будинків з поверхами вище дев'ятого можуть зіткнутися з проблемами опалення в зимовий період через можливі відключення електроенергії.

Народний депутат Олег Семінський заявляв, що до кінця року не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду, попри натяки МВФ. 

електроенергія Україна звільнення імпорт сталь

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