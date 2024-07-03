АрселорМіттал Кривий Ріг планує скоротити своїх працівників — що сталося

Металург. Фото: Хвиля

Найбільший український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує відправити на простій понад тисячу працівників. Уряд наклав на українських промисловців обов'язок імпортувати 80% електроенергії. Проте цю вимогу практично неможливо виконати через нестабільність виробництва та його фінансову неефективність.

Про це компанія розповіла в коментарі для GMK Center.

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В АрселорМіттал Кривий Ріг зазначили, що ціни на електроенергію в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, звідки вона імпортується в Україну, є найвищими в Європі. Крім того, підприємство повинне понести витрати на транспортування, сплату мита та акцизного збору.

"Ціна імпортної електроенергії для підприємства у понад 2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять його конкуренти в галузі в країнах західної Європи", — заявили в компанії.

У таких умовах подальше виробництво стає невигідним, що призведе до значного зменшення виробництва та відправлення на простій близько 1200 співробітників заводу. Це призведе до збитків для бюджету України у розмірі приблизно 400 мільйонів гривень і скорочення валютних надходжень на 90 мільйонів гривень щомісяця.

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