АрселорМиттал Кривой Рог планирует сократить своих работников - что произошло

Металлург. Фото:Хвиля

Крупнейший украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует отправить на простой более тысячи работников. Правительство возложило на украинских промышленников обязанность импортировать 80% электроэнергии. Однако это требование практически невозможно выполнить из-за нестабильности производства и их финансовой неэффективности.

Об этом компания рассказала в комментарии для GMK Center.

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В АрселорМиттал Кривой Рог отметили, что цены на электроэнергию в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, откуда она импортируется в Украину, самые высокие в Европе. Кроме того, предприятие должно понести расходы по транспортировке, уплате пошлины и акцизного сбора.

"Цена импортной электроэнергии для предприятия более чем в 2 раза превышает цену электроэнергии, которую платят его конкуренты в отрасли в странах западной Европы", — заявили в компании.

В таких условиях дальнейшее производство становится невыгодным, что приведет к значительному уменьшению производства и отправке на простой около 1200 сотрудников завода. Это приведет к ущербу для бюджета Украины в размере примерно 400 миллионов гривен и сокращению валютных поступлений на 90 миллионов гривен ежемесячно.

Напомним, ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал, действительно ли Украина экспортирует электричество в страны ЕС и что из поврежденных РФ энергообъектов удастся отремонтировать до осени.

Также мы писали, что жильцы домов с этажами выше девятого могут столкнуться с проблемами отопления в зимний период из-за возможных отключений электроэнергии.

Народный депутат Олег Семинский заявлял, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ.