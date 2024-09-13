Точицький заявив, що необхідно створити умови для безперешкодного виїзду митців з України

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Фото: Новини.LIVE

Україна повинна створити належні умови для безперешкодних подорожей українських митців за кордон. Лише так ми зможемо сприяти популяризації нашої країни на міжнародній арені.

Про це заявив новопризначений міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на форумі "Україна відкрита світу", повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Точицький наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу українських творчих особистостей до міжнародних сцен і культурних подій.

"Завдання міністерства — створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", — підкреслив міністр.

Він також відзначив, що західні партнери висловили готовність підтримувати фінансування таких поїздок.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", — додав Точицький.