Пограничники задержали мужчину, который напился и заснул во время попытки сбежать за границу

Напился и уснул — пограничники задержали мужчину, который планировал сбежать из Украины
Пограничники задержали мужчину, который планировал незаконно пересечь границу. Фигурант напился и уснул в автобусе.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 14 сентября.
Неудачная попытка сбежать за границу
Нарушитель хотел добраться через Словакию до Польши, где проживает его отец. Однако у мужчины не было законных оснований для выезда.
"Поэтому он полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал. Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии", — говорится в сообщении.
Однако план мужчины завершился в автобусе. Он решил выпить "для храбрости", а потом заснул. Пограничники разбудили его на паспортном контроле и задержали.
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