Пограничники задержали мужчину, который напился и заснул во время попытки сбежать за границу

Пограничники и задержанный мужчина. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали мужчину, который планировал незаконно пересечь границу. Фигурант напился и уснул в автобусе.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 14 сентября.

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Нарушитель хотел добраться через Словакию до Польши, где проживает его отец. Однако у мужчины не было законных оснований для выезда.

"Поэтому он полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал. Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии", — говорится в сообщении.

Однако план мужчины завершился в автобусе. Он решил выпить "для храбрости", а потом заснул. Пограничники разбудили его на паспортном контроле и задержали.