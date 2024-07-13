Удар по Охматдету — нардеп Егор Чернев ждал другой реакции НАТО

Народный депутат Егор Чернев. Фото: скриншот с видео

Народный депутат Егор Чернев заявил, что ему не хватило более жесткой реакции НАТО по отношению к РФ. А вражеский удар по детской больнице "Охматдет" был пощечиной странам НАТО от России.

Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в комментарии для Новини.LIVE.

Читайте также:

Чего не хватило на саммите НАТО в Вашингтоне

Чернев заявил, что на проходившем в Вашингтоне саммите НАТО действительно было много уделено внимания Украине. Это можно увидеть и в финальном коммюнике, где наша страна упоминается в разных контекстах.

"Но я предпочел бы видеть больше действий, чем слов. Честно говоря, я ожидал более жесткой реакции НАТО после удара РФ по "Охматдету". Думал, что это приведет к более четким заявлениям и решительным действиям, например, кратному увеличению ПВО или снятию запрета бить ATACAMS по территории РФ или другими дальнобойными ракетами" , — отметил нардеп.

Депутат добавил, что такой атакой россияне показали, что им все равно на решение Запада, а удар по "Охматдету" был пощечиной странам НАТО от РФ.

"Этот удар был оплеухой от РФ мероприятия. Это посыл о том, что Россию не волнует, что будет принимать НАТО, они будут делать то, что им вздумается — хотят убивать детей — будут это делать. Поэтому, да, на этом саммите мне не хватило конкретной и достаточно жесткой реакции других стран по отношению к стране-агрессору» , — заявил Чернев.

Напомним, по итогам саммита НАТО украинская делегация везет домой новые системы противовоздушной обороны Patriot и F-16. А в совместном коммюнике стран-участниц был определен безвозвратный путь Украины в Альянс.

Ранее мы писали, что советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет".