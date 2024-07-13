Удар по Охматдету — нардеп Егор Чернев ждал другой реакции НАТО

Нардеп Чернев раскритиковал реакцию НАТО на удары по "Охматдету"
Народный депутат Егор Чернев заявил, что ему не хватило более жесткой реакции НАТО по отношению к РФ. А вражеский удар по детской больнице "Охматдет" был пощечиной странам НАТО от России.
Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в комментарии для Новини.LIVE.
Чего не хватило на саммите НАТО в Вашингтоне
Чернев заявил, что на проходившем в Вашингтоне саммите НАТО действительно было много уделено внимания Украине. Это можно увидеть и в финальном коммюнике, где наша страна упоминается в разных контекстах.
"Но я предпочел бы видеть больше действий, чем слов. Честно говоря, я ожидал более жесткой реакции НАТО после удара РФ по "Охматдету". Думал, что это приведет к более четким заявлениям и решительным действиям, например, кратному увеличению ПВО или снятию запрета бить ATACAMS по территории РФ или другими дальнобойными ракетами" , — отметил нардеп.
Депутат добавил, что такой атакой россияне показали, что им все равно на решение Запада, а удар по "Охматдету" был пощечиной странам НАТО от РФ.
"Этот удар был оплеухой от РФ мероприятия. Это посыл о том, что Россию не волнует, что будет принимать НАТО, они будут делать то, что им вздумается — хотят убивать детей — будут это делать. Поэтому, да, на этом саммите мне не хватило конкретной и достаточно жесткой реакции других стран по отношению к стране-агрессору» , — заявил Чернев.
Напомним, по итогам саммита НАТО украинская делегация везет домой новые системы противовоздушной обороны Patriot и F-16. А в совместном коммюнике стран-участниц был определен безвозвратный путь Украины в Альянс.
Ранее мы писали, что советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет".
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