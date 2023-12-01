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Нардеп Максим Єфімов складає мандат — деталі

1 грудня 2023 17:49
оновлено: 17:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп Максим Єфімов складає мандат — деталі
Народний депутат Максим Єфімов. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов йде з Верховної Ради. Народний обранець вирішив скласти депутатський мандат.

Про це Єфімов повідомив у Facebook.

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Нардеп Єфімов вирішив скласти мандат

Він зауважив, що від початку повномасштабної війни місцеві громади живуть у новій політичній реальності.

"З першого дня великої війни команда Краматорської міської ради у режимі 24/7 організовує життєдіяльність громади. У співпраці з обласною владою й тисячами містян ми збудували ключовий прифронтовий вузол країни", — написав Єфімов.

За його словами, місто стало прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців та хабом, що забезпечує потреби військових. 

"Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними", — поділився нардеп.

Він наголосив, що саме тому оголошує про складання повноважень депутата Верховної Ради України. 

"Упевнений, це рішення дозволить мені зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини й загалом — України", — додав Єфімов.

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Скриншот допису Єфімова

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов вирішив піти з Верховної Ради. 24 листопада, він написав заяву про складання депутатського мандату. 

Також ми писали, що депутатка Одеської міської ради Олександра Ковальчук склала свої повноваження. Наразі відомо, що відповідну заяву вже підписано головою фракції Вадимом Мороховським.  

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