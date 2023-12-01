Нардеп Максим Ефимов отказывается от мандата — детали

Народный депутат Максим Ефимов. Фото: соцсети

Народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов уходит из Верховной Рады. Народный избранник решил сложить депутатский мандат.

Об этом Ефимов сообщил в Facebook.

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Нардеп Ефимов решил сложить мандат

Он отметил, что с начала полномасштабной войны местные общины живут в новой политической реальности.

"С первого дня великой войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность общества. В сотрудничестве с областными властями и тысячами горожан мы построили ключевой прифронтовый узел страны", — написал Ефимов.

По его словам, город стал убежищем для десятков тысяч гражданских переселенцев и хабом, обеспечивающим нужды военных.

"Эти усилия не оставляют времени на что-то другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны", — поделился нардеп.

Он подчеркнул, что именно поэтому объявляет о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины.

"Уверен, это решение позволит мне сосредоточиться на вопросах защиты родной Краматорской общины, всего Донбасса и в целом Украины", — добавил Ефимов.

Скриншот поста Ефимова

Напомним, что народный депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов решил уйти из Верховной Рады. 24 ноября он написал заявление о составлении депутатского мандата.

Также мы писали, что депутат Одесского городского совета Александра Ковальчук сложила свои полномочия. Пока известно, что соответствующее заявление уже подписано главой фракции Вадимом Мороховским.