Отключение света в Киеве - в Верховной Раде работают кондиционеры

Верховная Рада. Фото: пресс-служба ВР

Народный депутат Владимир Арьев показал, что в здании Верховной Рады работают кондиционеры. Это происходит на фоне аномальной жары в Украине и связанных с ней отключений электроэнергии.

Об этом Арьев сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля.

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В Верховной Раде работают кондиционеры

Нардеп сообщил, что, пока на улице жара от +35 °C, в Верховной Раде — +21 °C. По словам Арьева, аналогичная температура поддерживается в Офисе Президента и Кабинете министров.

Также народный избранник показал, что в парламенте среди бела дня включены все люстры, в то время как две трети Киева сидят без электричества.

Температура воздуха в Раде. Фото: скриншот

Работающие люстры в Верховной Раде среди дня. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.