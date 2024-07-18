Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Кабміні пояснили, де не будуть вимикати світло — про які регіони йдеться arrow

У Кабміні пояснили, де не будуть вимикати світло — про які регіони йдеться

18 липня 2024 16:44
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Кабмін заборонив відключати світло у прифронтовій зоні
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у четвер, 18 липня.

Читайте також:

Де не відключатимуть світло

"Додаємо норму, що відключати від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах від прифронтової зони", — заявив він.

До того ж Шмигаль запевнив, що уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла по всій державі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Білорусь українці електроенергія Укренерго Росія відключення світла світло фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку