Кабмін заборонив відключати світло у прифронтовій зоні

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у четвер, 18 липня.

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"Додаємо норму, що відключати від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах від прифронтової зони", — заявив він.

До того ж Шмигаль запевнив, що уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла по всій державі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.