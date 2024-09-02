НБУ пропонує замінити копійки на шаги для відновлення історичної справедливості

Копійки в руках людини. Фото: УНІАН

Національний банк України пропонує змінити назву "копійки" на "шаг". Там заявили, що це необхідно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у понеділок, 2 вересня.

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Зміна назви "копійки"

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації", — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що наразі саме час відновити справедливість і для грошової системи. За його словами, "копійки" потрібно перейменувати на "шаг".

Що відомо про назву "шаг"

У НБУ розповіли, що назва "шаг" давнього українського походження. Вона вже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі з XVI – XVII ст.

Це унікальна назва монети, невідома іншим лінгвокультурам. Вона часто зустрічається в класичній українській літературі, зокрема у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

Під час Української революції 1917-1921 років у грошовий обіг офіційно ввели грошові знаки під назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Відновлення такої практики має історичне та мовне підґрунтя для України.

"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на "шаги" є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", — заявили в НБУ.

Зміни у законодавстві

Національний банк підготував пропозиції щодо необхідних змін у законодавстві. Після затвердження цих законів Верховною Радою, НБУ зможе приступити до реалізації ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у "шагах".

Водночас Нацбанк не має наміру вилучати з обігу монети, номіновані в "копійках", через зміну назви чи обмінювати їх на "шаги". Монети будуть використовуватися паралельно, і громадянам не доведеться вживати жодних додаткових заходів для обміну.