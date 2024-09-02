НБУ предлагает заменить копейки на шаги для восстановления исторической справедливости

Копейки в руках человека. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины предлагает сменить название "копейки" на "шаг". Там заявили, что это необходимо для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в понедельник, 2 сентября.

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Смена названия "копейки"

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к безоговорочному выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что сейчас самое время восстановить справедливость и для денежной системы. По его словам, "копейки" нужно переименовать в "шаг".

Что известно о названии "шаг"

В НБУ рассказали, что название "шаг" древнего украинского происхождения. Оно уже использовалась как на территории Украины, так и в украинском денежном счете с XVI-XVII вв.

Это уникальное название монеты, неизвестное другим лингвокультурам. Она часто встречается в классической украинской литературе, в частности, в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во время Украинской революции 1917-1921 годов в денежное обращение официально ввели денежные знаки под названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Восстановление такой практики имеет историческую и языковую основу для Украины.

"Название "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на "шаги" является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств", — заявили в НБУ.

Изменения в законодательстве

Национальный банк подготовил предложения по необходимым изменениям в законодательстве. После утверждения этих законов Верховной Радой НБУ сможет приступить к реализации инициативы — чеканки и введения в обращение украинских разменных монет, номинированных в "шагах".

В то же время Нацбанк не намерен изымать из обращения монеты, номинированные в "копейках", из-за изменения названия или обменивать их на "шаги". Монеты будут использоваться параллельно, и гражданам не придется принимать никаких дополнительных мер для обмена.