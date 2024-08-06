Еще одной категории украинцев не будут выключать свет — решение правительства

Не только жителям прифронтовых зон — Шмыгаль ответил, кому еще не будут отключать свет
Для некоторых категорий украинцев отменят графики отключения света. Государство хочет стимулировать энергетическую автономию бизнеса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 6 августа.
Что решили на заседании правительства
По словам премьера, украинцам, использующим более 80% электроэнергии собственного производства, свет отключать не будут.
"Сегодня приняли соответствующее решение. Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к зимнему периоду Кабмин также ввел программы для ускорения развития децентрализованной генерации.
"Это кредиты для бизнеса и граждан на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок", — добавил Шмыгаль.
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