Река Днепр. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения в столичных водоемах погибли 96 мужчин, из которых 47 человек призывного возраста, 12 — непризывного. Личности 32 утопленников не установлены. Остальные 5 погибшие — дети.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Главном управлении ГСЧС г. Киева, отвечая на соответствующий запрос издания.

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"Больше всего смертельных случаев на водоемах Киева произошло в Дарницком районе — 22, дальше идет Днепровский — 19 случаев, в Оболонском 17 и меньше всего в Деснянском районе города — 14 человек", — добавили в ведомстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 39 мужчин. В то же время эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела. Все они являются лицами призывного возраста, которые, скорее всего, пытались незаконно пересечь украинскую границу.

Основными факторами, которые чаще всего приводят к гибели людей в Тисе, по данным ГНСУ? являются темное время суток, острые и скользкие камни, неизвестное дно, стремительное и холодное течение в любое время года.

А то, что пограничники стреляют в спины людей или минуют берег Тисы, — исключительно слухи российской пропаганды.