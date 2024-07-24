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Не соответствует действительности — Стефанчук высказался о "каникулах" Верховной Рады

24 июля 2024 10:44
Катерина Османская - Редактор
Каникулы в Верховной Раде - Стефанчук сделал заявление
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook/stefanchuk.official
Катерина Османская - Редактор

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны Парламент работает в режиме единого заседания.

Об этом он сообщил в своем Facebook в среду, 24 июля.

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Стефанчук подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года Верховная Рада работает в режиме единого заседания. И за это время ни один народный депутат не получил ежегодного оплачиваемого отпуска. По его словам, во время военного положения Верховная Рада не может иметь каникулы, ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе.

Он также отметил, что работа в сессионном зале — не единственный вид деятельности народных депутатов. Кроме того, каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы для голосования в зале), во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие мероприятия парламентского контроля, занимаются межпарламентской деятельностью.

"Учитывая то, что вчера было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений Закона №8371 (закон о запрете УПЦ МП) с целью его скорейшего внесения и голосования в зале, парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в том числе и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта", — подчеркнул председатель ВР.

Политик также подытожил, что Рада не уйдет ни на какие каникулы, до момента победы Украины.

каникулы Верховной Рады
Скриншот сообщения Руслана Стефанчука

Напомним, 23 июля депутаты с плакатами против УПЦ МП блокировали трибуну Рады. Они требовали рассмотреть законопроект о его запрете.

Кроме того, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада фактически демонстрирует дезертирство из-за своего бездействия. Он подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении.

Верховная Рада Руслан Стефанчук война каникулы

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