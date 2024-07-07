Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив перший візит до України

Олександр Балануца та Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив свою першу офіційну поїздку до України. Він відвідав українську компанію, що спеціалізується на виробництві безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у неділю, 7 липня.

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Зустріч Брекельманса з українською делегацією

На зустрічі з Брекельмансом були присутні заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник міністра Дмитро Кліменков та заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Українська делегація. Фото: Міноборони

"Коли ви кажете "дякую" нам за допомогу, ми дякуємо вам у п’ять разів більше. Ви обороняєте не лише свою країну, а свободу та демократію у світі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", — заявив міністр Нідерландів.

Брекельманс підтвердив стійку підтримку України. Він з Українською делегацією обговорив необхідність проведення реформ у сфері закупівель та досягнення в інтеграції цифрових технологій в оборонній сфері. Представники України висловили вдячність Нідерландам за їхнє лідерство у коаліції повітряних сил.

Зустріч української делегації з Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів схвалили на посаді двох заступників міністра оборони. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.