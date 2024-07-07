Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Непохитна підтримка — новий міністр оборони Нідерландів відвідав Україну arrow

Непохитна підтримка — новий міністр оборони Нідерландів відвідав Україну

7 липня 2024 19:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив перший візит до України
Олександр Балануца та Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив свою першу офіційну поїздку до України. Він відвідав українську компанію, що спеціалізується на виробництві безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Зустріч Брекельманса з українською делегацією

На зустрічі з Брекельмансом були присутні заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник міністра Дмитро Кліменков та заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко. 

Українська делегація. Фото: Міноборони
Українська делегація. Фото: Міноборони

"Коли ви кажете "дякую" нам за допомогу, ми дякуємо вам у п’ять разів більше. Ви обороняєте не лише свою країну, а свободу та демократію у світі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", — заявив міністр Нідерландів.

Брекельманс підтвердив стійку підтримку України. Він з Українською делегацією обговорив необхідність проведення реформ у сфері закупівель та досягнення в інтеграції цифрових технологій в оборонній сфері. Представники України висловили вдячність Нідерландам за їхнє лідерство у коаліції повітряних сил.

Зустріч української делегації з Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони
Зустріч української делегації з Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів схвалили на посаді двох заступників міністра оборони. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.

Нідерланди безпілотники Україна дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо