Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил первый визит в Украину

Александр Балануца и Рубен Брекельманс. Фото: Минобороны

Новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил свою первую официальную поездку в Украину. Он посетил украинскую компанию, специализирующуюся на производстве беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в воскресенье, 7 июля.

Читайте также:

Встреча Брекельманса с украинской делегацией

На встрече с Брекельмансом присутствовали заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Александр Балануца, заместитель министра Дмитрий Клименков и заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Украинская делегация. Фото: Минобороны

"Если вы говорите "спасибо" нам за помощь, мы благодарим вас в пять раз больше. Вы защищаете не только свою страну, а свободу и демократию в мире. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил министр Нидерландов.

Брекельманс подтвердил стойкую поддержку Украины. Он с Украинской делегацией обсудил необходимость проведения реформ в сфере закупок и достижения интеграции цифровых технологий в оборонной сфере. Представители Украины выразили благодарность Нидерландам за их лидерство в коалиции воздушных сил.

Встреча украинской делегации с Рубеном Брекельмансом. Фото: Минобороны

Напомним, на заседании Кабинета министров одобрили в должности двух заместителей министра обороны. Ими стали Анатолий Клочко и Александр Сергей.

Напомним, Кабинет Министров Украины увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.