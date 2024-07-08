Помощь Украине — Германия передала Украине Patriot и другую технику

Система ПВО Patriot. Фото: НАТО/Грегори Френни

Германия в понедельник, 8 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

боекомплект к танкам Leopard 1;

ЗРК Patriot и ракеты к нему;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;

30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров;

4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;

10 броневиков и 3 патрульных джипа;

55 000 снарядов 155 мм и 9 000 снарядов для зенитных танков Gepard;

терминалы спутниковой связи;

очки ночного видения,

штурмовые и снайперские винтовки,

пулеметы и патроны к ним,

дымовые шашки,

взрывчатку и детонаторы.

Напомним, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.