Помощь Украине — Германия передала Украине Patriot и другую технику

Германия передала Украине Patriot и не только — что входит в новый пакет помощи
Германия в понедельник, 8 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.
Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Помощь от Германии
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:
- боекомплект к танкам Leopard 1;
- ЗРК Patriot и ракеты к нему;
- 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
- 30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;
- 200 мобильных устройств для глушения дронов;
- 10 автономных морских катеров;
- 4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;
- 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
- 55 000 снарядов 155 мм и 9 000 снарядов для зенитных танков Gepard;
- терминалы спутниковой связи;
- очки ночного видения,
- штурмовые и снайперские винтовки,
- пулеметы и патроны к ним,
- дымовые шашки,
- взрывчатку и детонаторы.
Напомним, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.
Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.
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