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Германия передала Украине Patriot и не только — что входит в новый пакет помощи

8 июля 2024 20:39
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Бригадир София
редактор
Помощь Украине — Германия передала Украине Patriot и другую технику
Система ПВО Patriot. Фото: НАТО/Грегори Френни
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Германия в понедельник, 8 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

  • боекомплект к танкам Leopard 1;
  • ЗРК Patriot и ракеты к нему;
  • 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
  • 30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;
  • 200 мобильных устройств для глушения дронов;
  • 10 автономных морских катеров;
  • 4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;
  • 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
  • 55 000 снарядов 155 мм и 9 000 снарядов для зенитных танков Gepard;
  • терминалы спутниковой связи;
  • очки ночного видения,
  • штурмовые и снайперские винтовки,
  • пулеметы и патроны к ним,
  • дымовые шашки,
  • взрывчатку и детонаторы.

Напомним, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Германия война украинцы Украина ППО война в Украине Patriot

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