Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Новый министр культуры хочет обеспечить беспрепятственный выезд за границу деятелей искусства arrow

Новый министр культуры хочет обеспечить беспрепятственный выезд за границу деятелей искусства

13 сентября 2024 18:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Точицкий заявил, что необходимо создать условия для беспрепятственного выезда художников из Украины
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украина должна создать надлежащие условия для беспрепятственных путешествий украинских деятелей искусства за границу. Только так мы сможем содействовать популяризации нашей страны на международной арене.

Об этом заявил новый министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий на форуме "Украина открыта миру", сообщают корреспонденты  Новини.LIVE.

Читайте также:

Точицкий призвал обеспечить беспрепятственный выезд за границу художников

Точицкий отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа украинских деятелей искусства к международным сценам и культурным событиям.

"Задача министерства — создать условия для того, чтобы каждый деятель искусства мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что западные партнеры выразили готовность поддерживать финансирование таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", — добавил Точицкий.

Также важные новости дня по теме:

граница Минкульт Украина Николай Точицкий художники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:19 У республиканцев раскрыли "мирный план" Трампа — как он планирует завершить войну

18:13 На границе с Польшей могут быть сложности с пересечением — что известно

18:09 Как получить документы в ТЦК по месту фактического проживания — советы юриста

18:04 Итальянцы дадут деньги на ремонт пяти памятников архитектуры в Одессе

18:03 Усик назвал своего кумира в футболе — это не украинец

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:03 Новый министр культуры хочет обеспечить беспрепятственный выезд за границу деятелей искусства

17:56 Заммэра Днепра подозревается в завышении цен на парковку

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

17:49 Зеленский обсудил с главами МИД Литвы и Польши применение дальнобойного оружия по целям в РФ

17:44 Осенние ливни — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра ожидаются сильные осадки

18:19 У республиканцев раскрыли "мирный план" Трампа — как он планирует завершить войну

18:13 На границе с Польшей могут быть сложности с пересечением — что известно

18:09 Как получить документы в ТЦК по месту фактического проживания — советы юриста

18:04 Итальянцы дадут деньги на ремонт пяти памятников архитектуры в Одессе

18:03 Усик назвал своего кумира в футболе — это не украинец

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:03 Новый министр культуры хочет обеспечить беспрепятственный выезд за границу деятелей искусства

17:56 Заммэра Днепра подозревается в завышении цен на парковку

17:49 Зеленский обсудил с главами МИД Литвы и Польши применение дальнобойного оружия по целям в РФ

17:44 Осенние ливни — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра ожидаются сильные осадки

17:41 Строят завод для кораблей России — СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра