Точицкий заявил, что необходимо создать условия для беспрепятственного выезда художников из Украины

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Фото: Новини.LIVE

Украина должна создать надлежащие условия для беспрепятственных путешествий украинских деятелей искусства за границу. Только так мы сможем содействовать популяризации нашей страны на международной арене.

Об этом заявил новый министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий на форуме "Украина открыта миру", сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Точицкий отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа украинских деятелей искусства к международным сценам и культурным событиям.

"Задача министерства — создать условия для того, чтобы каждый деятель искусства мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что западные партнеры выразили готовность поддерживать финансирование таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", — добавил Точицкий.