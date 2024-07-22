Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 22 липня — прогноз НЕК "Укренерго"

Обмеження стануть більш жорсткими — як відключатимуть світло в Україні сьогодні
Графіки погодинних відключень світла в понеділок, 22 липня, діятимуть по всій території України. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це в неділю, 21 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Коли не буде світла 22 липня
"З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 — три черги. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
У ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у період з18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Категорії відключень у графіках:
- темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
- біла зона — час, коли світло гарантовано є.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, удень в неділю, 21 липня, погодинні графіки відключень мали діяти протягом усієї доби, однак у період з 12:00 до 15:00 обмеження повністю скасували. Протягом трьох годин зі світлом були всі споживачі.
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, що ситуація з електропостачання взимку може бути краще, ніж улітку. Щоправда, робити завчасні прогнози поки що зарано, адже неможливо передбачити аварії та дії Росії.
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