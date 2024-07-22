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Обмеження стануть більш жорсткими — як відключатимуть світло в Україні сьогодні

22 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 22 липня — прогноз НЕК "Укренерго"
Енергетики лагодять електромережі. Фото ілюстративне: zik.ua
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла в понеділок, 22 липня, діятимуть по всій території України. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Графіки відключення світла 22 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла 22 липня

"З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 — три черги. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у період з18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

У понеділок, 22 липня, в деяких областях відключення можуть бути навіть у світло-сірій зоні графіків
Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Коли можна користуватися енергоємними прилади
Рекомендований час для користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Нагадаємо, удень в неділю, 21 липня, погодинні графіки відключень мали діяти протягом усієї доби, однак у період з 12:00 до 15:00 обмеження повністю скасували. Протягом трьох годин зі світлом були всі споживачі.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, що ситуація з електропостачання взимку може бути краще, ніж улітку. Щоправда, робити завчасні прогнози поки що зарано, адже неможливо передбачити аварії та дії Росії.

електроенергія Україна електропостачання Укренерго ДТЕК відключення світла

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