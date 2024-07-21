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Світло буде — в ДТЕК повідомили про послаблення графіків на сьогодні

21 липня 2024 12:21
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла в Україні 21 липня — енергетики послабили обмеження
Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

В Україні послабили графіки відключень світла у неділю, 21 липня. В Укренерго скасували обмеження електроенергії у межах з 12:00 до 15:00.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у неділю, 21 липня.

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Як діятимуть графіки відключень 21 липня

У неділю, 21 липня, графіки відключень світла мали діяти протягом дня. Проте, відповідно до даних Укренерго, в Україні скасували обмеження світла з 12:00 до 15:00. Якщо виникнуть зміни, про це буде повідомлено.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у зимовий період ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися кращою, ніж це було влітку. Але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.

Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури

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