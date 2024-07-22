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Ограничения станут более жесткими — как будут отключать свет в Украине сегодня

22 июля 2024 00:09
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 22 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"
Энергетики чинят электросети. Фото иллюстративное: zik.ua
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики почасовых отключений света в понедельник, 22 июля, будут действовать по всей территории Украины. Ограничения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Графики отключения света 22 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света 22 июля

"С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 — три очереди. В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в период с 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

В понедельник, 22 июля, в некоторых областях отключения могут быть даже в светло-серой зоне графиков
Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Когда можно пользоваться энергоемкими приборами
Рекомендуемое время для использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Напомним, днем в воскресенье, 21 июля, почасовые графики отключений должны были действовать в течение всех суток, однако в период с 12:00 до 15:00 ограничения полностью отменили. В течение трех часов со светом находились все потребители.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предположил, что ситуация с электроснабжением зимой может быть лучше, чем летом. Правда, делать заранее прогнозы пока рано, ведь невозможно предусмотреть аварии и действия России.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго ДТЭК отключения света

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