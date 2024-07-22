Графики отключения света в Украине на сегодня, 22 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Ограничения станут более жесткими — как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики почасовых отключений света в понедельник, 22 июля, будут действовать по всей территории Украины. Ограничения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света 22 июля
"С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 — три очереди. В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в период с 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет гарантировано есть.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, днем в воскресенье, 21 июля, почасовые графики отключений должны были действовать в течение всех суток, однако в период с 12:00 до 15:00 ограничения полностью отменили. В течение трех часов со светом находились все потребители.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предположил, что ситуация с электроснабжением зимой может быть лучше, чем летом. Правда, делать заранее прогнозы пока рано, ведь невозможно предусмотреть аварии и действия России.
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