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Обмеження знову посилили — як відключатимуть світло в Україні сьогодні

26 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 26 липня — прогноз НЕК "Укренерго"
Енергетик біля електромереж. Фото ілюстративне: EPA/UPG
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла в Україні в п'ятницю, 26 липня, по всій території України діятимуть у період з 05:00 до кінця доби. В інші години обмежувати електроспоживання не планують.

Про це в четвер, 25 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла 26 липня

"Заходи обмеження споживання діятимуть так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, як формують графіки відключення світла. Енергетики зазначили, що диспетчер енергокомпанії щовечора зводить баланс електроенергії на наступну добу, враховуючи можливі аварії та рівень пошкодженості обладнання.

Також ми повідомляли, що в середу, 24 липня, до енергосистеми підключили один з атомних блоків, який раніше був на плановому ремонті. Завдяки цьому стабільність енергосистеми найближчим часом має зрости, а дефіцит електроенергії зменшиться.

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