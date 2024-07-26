Графики отключения света в Украине на сегодня, 26 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Энергетик возле электросетей. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Графики почасовых отключений света в Украине в пятницу, 26 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 05:00 до конца суток. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света 26 июля

"Меры ограничения потребления будут действовать так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ДТЭК объяснили, как формируют графики отключения света. Энергетики отметили, что диспетчер энергокомпании каждый вечер сводит баланс электроэнергии на следующие сутки, учитывая возможные аварии и уровень повреждения оборудования.

Также мы сообщали, что в среду, 24 июля, к энергосистеме подключили один из атомных блоков, ранее находившийся на плановом ремонте. Благодаря этому стабильность энергосистемы в ближайшее время должна увеличиться, а дефицит электроэнергии уменьшится.