Графики отключения света в Украине на сегодня, 26 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Ограничения снова усилили — как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики почасовых отключений света в Украине в пятницу, 26 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 05:00 до конца суток. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.
Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света 26 июля
"Меры ограничения потребления будут действовать так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в ДТЭК объяснили, как формируют графики отключения света. Энергетики отметили, что диспетчер энергокомпании каждый вечер сводит баланс электроэнергии на следующие сутки, учитывая возможные аварии и уровень повреждения оборудования.
Также мы сообщали, что в среду, 24 июля, к энергосистеме подключили один из атомных блоков, ранее находившийся на плановом ремонте. Благодаря этому стабильность энергосистемы в ближайшее время должна увеличиться, а дефицит электроэнергии уменьшится.
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