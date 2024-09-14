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Обмен военнопленными — кто из бойцов вернулся в Украину

14 сентября 2024 14:58
Виктория Козырь - редактор
Обмен военнопленными 14 сентября — кто из украинцев вернулся домой
Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/Koord_shtab
Виктория Козырь - редактор

Украина совершила обмен военнопленными с Россией в субботу, 14 сентября. Всего домой вернулись еще 103 украинца. Все освобожденные на этот раз — мужчины.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Обмен военнопленными

Среди освобожденных украинцев есть 38 нацгвардейцев, а воинов ВСУ — 28, в том числе двое из спецподразделения "Кракен", двое — из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны. 

Военнопленные украинцы, вернувшиеся домой 14 сентября
Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/Koord_shtab

Также на родной земле теперь восемь пограничников, четверо полицейских, 21 военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Все освобожденные на этот раз — мужчины: 82 солдата и сержанта; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу", — говорится в сообщении.

Возвращение украинцев из российского плена 14 сентября
Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные бойцы участвовали в защите города Мариуполя — 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" — 31 человек), Донетчины, Луганщины, Запорожского, Херсонского, Харьковского и Киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС.

Большинство защитников получили тяжелые травмы или ранения, имеют заболевания и нуждаются в немедленной медицинской помощи. В Координационном штабе подчеркнули, что Украина долгое время проводила работу, чтобы организовать возвращение украинцев.

Обмен военнопленными 14 сентября
Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/Koord_shtab

"Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена", — говорится в сообщении.

Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября
Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные защитники пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот
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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

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