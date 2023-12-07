Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Очільник Пентагону відповів, скільки коштів інвестували США в оборону України arrow

Очільник Пентагону відповів, скільки коштів інвестували США в оборону України

7 грудня 2023 02:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Очільник Пентагону відповів, скільки коштів інвестували США в оборону України
Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: фото: EPA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Сполучені штати Америки від початку повномасштаної війни інвестували в Україну 27 мільярдів доларів. Ці гроші спрямовані на системи протиповітряної оборони, боєприпаси та тактичні транспортні засоби.

Таку заяву зробив очільник Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Конференції оборонних індустрій у середу, 6 грудня.

Читайте також:

США продовжать допомогати Україні

За словами Остіна, він сподівається, що Конгрес незабаром ухвалить запит президента Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США

"Гроші з додаткової допомоги повернуться до нас через інвестиції в робочі місця у США. І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу", — зауважив Остін.

Він наголосив на необхідності для США далі працювати з партнерами та союзниками.

Нагадаємо, у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.

Такий перебіг подій напередодні спрогнозувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі