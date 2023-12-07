Очільник Пентагону відповів, скільки коштів інвестували США в оборону України
Сполучені штати Америки від початку повномасштаної війни інвестували в Україну 27 мільярдів доларів. Ці гроші спрямовані на системи протиповітряної оборони, боєприпаси та тактичні транспортні засоби.
Таку заяву зробив очільник Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Конференції оборонних індустрій у середу, 6 грудня.
США продовжать допомогати Україні
За словами Остіна, він сподівається, що Конгрес незабаром ухвалить запит президента Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США
"Гроші з додаткової допомоги повернуться до нас через інвестиції в робочі місця у США. І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу", — зауважив Остін.
Він наголосив на необхідності для США далі працювати з партнерами та союзниками.
Нагадаємо, у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.
Такий перебіг подій напередодні спрогнозувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.
Читайте Новини.LIVE!