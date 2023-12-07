Очільник Пентагону відповів, скільки коштів інвестували США в оборону України

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: фото: EPA

Сполучені штати Америки від початку повномасштаної війни інвестували в Україну 27 мільярдів доларів. Ці гроші спрямовані на системи протиповітряної оборони, боєприпаси та тактичні транспортні засоби.

Таку заяву зробив очільник Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Конференції оборонних індустрій у середу, 6 грудня.

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За словами Остіна, він сподівається, що Конгрес незабаром ухвалить запит президента Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США

"Гроші з додаткової допомоги повернуться до нас через інвестиції в робочі місця у США. І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу", — зауважив Остін.

Він наголосив на необхідності для США далі працювати з партнерами та союзниками.

Нагадаємо, у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.

Такий перебіг подій напередодні спрогнозувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.