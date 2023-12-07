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Глава Пентагона ответил, сколько средств инвестировали США в оборону Украины

7 декабря 2023 02:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Глава Пентагона ответил, сколько средств инвестировали США в оборону Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: фото: EPA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Соединенные штаты Америки с начала полномасштабной войны инвестировали в Украину 27 миллиардов долларов. Эти деньги ориентированы на системы противовоздушной обороны, боеприпасы и тактические транспортные средства.

Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Конференции оборонных индустрий в среду, 6 декабря.

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По словам Остина, он надеется, что Конгресс в скором времени примет запрос президента Байдена с безотлагательным финансированием потребностей национальной безопасности США.

"Деньги с дополнительной помощи вернутся к нам из-за инвестиций в рабочие места в США. И все эти деньги вернутся к нам из-за инвестиций в американскую безопасность. Но в то же время мы должны расширить возможности Украины поддерживать много разных систем и платформ, которые предоставляют ей союзники и партнеры из всего мира", — заметил Остин.

Он отметил необходимость для США дальше работать с партнерами и союзниками.

Напомним, в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование . Законопроект не набрал достаточного количества голосов.

Такое течение событий накануне спрогнозировала в своем Facebook народная депутат Александра Устинова.

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