Павел Кириленко получил подозрение в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен

Глава АМКУ и экс-руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Фото: Суспільне мовлення

В среду, 14 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителю государственного органа со специальным статусом. Речь идет о сумме в 56,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бывшем руководителе Донецкой облгосадминистрации Павле Кириленко.

Правоохранители отмечают, что в 2020–2023 годах фигурант, занимая должность главы ОГА, приобрел в собственность 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. Чиновник это сделал путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Фигурант, занимая должность главы ОГА, приобрел в собственность люксовый автомобиль. Фото: САП

Среди приобретенного имущества:

семь квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв.м;

дом более чем на 220 кв.м и два земельных участка под Киевом;

два гаражных бокса;

шесть машино-мест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 кв.м;

автомобиль "ВМW Х3".

В САП отметили, что общая стоимость активов составила 61,7 млн грн.

"Законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки", — подчеркивают правоохранители.

Чиновник пытался скрыть приобретенное имущество. Фото: САП

Кроме того, чиновник пытался скрыть приобретенное имущество.

"Должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", — пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что заинтересованность в образе жизни руководителя АМКУ возникла после журналистского расследования "Радио Свобода".

Напомним, 6 сентября 2023 года Кабинет министров Украины внес представление на бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко о назначении председателем Антимонопольного комитета. Комитет Рады поддержал предложение.