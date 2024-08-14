Павел Кириленко получил подозрение в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен

Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении — речь о десятках миллионов
В среду, 14 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителю государственного органа со специальным статусом. Речь идет о сумме в 56,2 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе САП.
Подозрение в незаконном обогащении получил Павел Кириленко
По словам народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бывшем руководителе Донецкой облгосадминистрации Павле Кириленко.
Правоохранители отмечают, что в 2020–2023 годах фигурант, занимая должность главы ОГА, приобрел в собственность 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. Чиновник это сделал путем регистрации права собственности на родственников своей жены.
Среди приобретенного имущества:
- семь квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв.м;
- дом более чем на 220 кв.м и два земельных участка под Киевом;
- два гаражных бокса;
- шесть машино-мест;
- три нежилых помещения общей площадью более 190 кв.м;
- автомобиль "ВМW Х3".
В САП отметили, что общая стоимость активов составила 61,7 млн грн.
"Законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки", — подчеркивают правоохранители.
Кроме того, чиновник пытался скрыть приобретенное имущество.
"Должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", — пояснили в прокуратуре.
Там добавили, что заинтересованность в образе жизни руководителя АМКУ возникла после журналистского расследования "Радио Свобода".
Напомним, 6 сентября 2023 года Кабинет министров Украины внес представление на бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко о назначении председателем Антимонопольного комитета. Комитет Рады поддержал предложение.
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