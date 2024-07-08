Удар по Охматдиту 8 липня — уряд розглядає нові локації для переїзду

Пошкоджена будівля лікарні "Охматдит". Фото: Reuters/Thomas Peter

Наслідки російського удару по Києву обговорять на найближчому засіданні уряду. Також планують вирішити питання щодо відновлення медичних закладів, зокрема "Охматдиту".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у понеділок, 8 липня.

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Нова локація для "Охматдиту"

За словами Шмигаля, Президент України Володимир Зеленський дав доручення щодо пошуку нової локації для "Охматдиту".

"На доручення Президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", — йдеться у повідомленні.

Пацієнти "Охматдиту" отримують процедури прямо на вулиці. Фото: Денис Шмигаль

Також зазначається, що відповідні міністерства мають опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

"Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих. Щирі співчуття рідним", — додав прем'єр.

Шмигаль сподівається, що міжнародні партнери зроблять свої висновки і дадуть дієву відповідь на російський терор.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Служба безпеки України встановила, що росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні. Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.