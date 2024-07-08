Удар по Охматдету 8 июля — правительство рассматривает новые локации для переезда

Поврежденное здание больницы "Охматдет". Фото: Reuters/Thomas Peter

Последствия российского удара по Киеву обсудят на ближайшем заседании правительства. Также планируют решить вопрос восстановления медицинских учреждений, в частности "Охматдета".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

Новая локация для "Охматдета"

По словам Шмыгаля, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение по поиску новой локации для "Охматдета".

"По поручению Президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", — говорится в сообщении.

Пациенты "Охматдета" получают процедуры прямо на улице. Фото: Денис Шмыгаль

Также отмечается, что соответствующие министерства должны проработать вопросы выделения средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.

"Весь день продолжается разбор завалов. На месте работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается помощь. По предварительным данным, в результате этой атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших. Искренние соболезнования родным", — добавил премьер.

Шмыгаль надеется, что международные партнеры сделают свои выводы и дадут действенный ответ на российский террор.

Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Служба безопасности Украины установила, что россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы. Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.

После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие неравнодушные решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты.