Українцям не доведеться подавати паперові документи для отримання соціальної допомоги

Засідання Кабміну. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про рішення Уряду, завдяки якому українцям не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони цифровані та є у базі. Йдеться про отримання соціальної допомоги від держави.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"Органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в електронній базі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль зауважив, що таким чином вдасться спростити життя людям та дати прозорість і ефективність державної допомоги. Оскільки зараз для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет документів, при тому, що більшість із них вже цифровізовані та є в електронних базах.

Також Кабмін вніс зміни, які покращать роботу Реєстру ветеранів війни. Крім того, в Україні запускають послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому Реєстрі.