Украинцам не придется подавать бумажные документы для получения социальной помощи

Заседание Кабмина. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о решении правительства, благодаря которому украинцам не нужно будет предоставлять никаких бумажных документов, если они цифрированы и есть в базе. Речь идет о получении социальной помощи от государства.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 23 августа.

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"Органы социальной защиты не будут требовать у людей никаких бумажных документов, если они уже есть в электронной базе. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства", — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что таким образом удастся упростить жизнь людям и дать прозрачность и эффективность государственной помощи. Поскольку сейчас для получения различных видов социальной поддержки от государства человек должен подавать целый пакет документов, при том что большинство из них уже цифровизированы и есть в электронных базах.

Также Кабмин внес изменения, которые улучшат работу Реестра ветеранов войны. Кроме того, в Украине запускают услугу для ветеранов, которая позволяет им увидеть, какие данные о них уже есть в этом Реестре.