На Закарпатті судили, чоловіка, який переправляв ухилянтів через Тису

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Рахівський районний суд виніс вирок у справі чоловіка, який незаконно переправляв людей через державний кордон України. Дії обвинуваченого створювали загрозу для життя та здоров'я людей. Йому призначили до п'яти років позбавлення волі, однак суд замінив реальне ув'язнення на один рік умовного покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що в квітні 2024 року обвинувачений разом зі спільниками організував незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків через річку Тиса до Румунії. Для здійснення цього плану вони збирали інформацію про розташування блокпостів і розробляли маршрут для нелегального перетину кордону. Чоловік відповідав за пошук транспорту та організацію доставки осіб до місця переправлення.

2 травня один із членів групи отримав 7 тисяч доларів від посередника за переправлення двох чоловіків, які намагалися уникнути призову. Завдяки продуманій схемі вони змогли безперешкодно пройти блокпост у селі Лазещина, уникнувши перевірки військових документів.

Наступний етап операції відбувся 12 травня. Ухилянти зустрілися з іншим членом групи на оглядовому майданчику біля водоспаду "Труфанець", де додатково заплатили 500 доларів. Звідти їх доставили до Рахова, де обвинувачений та його спільник на мотоциклах доправили чоловіків до річки Тиса. На березі їх вже чекали надувні гумові кола для подальшої переправи. Однак правоохоронці затримали їх за три кілометри від румунського кордону.

Рішення суду

26 липня чоловік уклав угоду з прокурором і визнав свою вину. Суддя Олена Попова визнала його винним, проте, зважаючи на укладену угоду, замінила реальний термін ув'язнення на рік умовного покарання.