На Закарпатье судили мужчину, который переправлял уклонистов через Тису

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Раховский районный суд вынес приговор по делу мужчины, незаконно переправлявшего людей через государственную границу Украины. Действия обвиняемого создавали угрозу жизни и здоровью людей. Ему назначили до 5 лет лишения свободы, однако суд заменил реальное заключение на один год условного наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что в апреле 2024 года обвиняемый вместе с сообщниками организовал незаконную переправку военнообязанных мужчин через реку Тиса в Румынию. Для осуществления этого плана они собирали информацию о расположении блокпостов и разрабатывали маршрут для нелегального пересечения границы. Мужчина отвечал за поиск транспорта и организацию доставки лиц к месту переправки.

2 мая один из членов группы получил 7 тысяч долларов от посредника за переправку двух мужчин, пытавшихся избежать призыва. Благодаря продуманной схеме они смогли беспрепятственно пройти блокпост в селе Лазещина, избежав проверки военных документов.

Следующий этап сделки состоялся 12 мая. Уклоняющие встретились с другим членом группы на смотровой площадке у водопада "Труфанец", где дополнительно заплатили 500 долларов. Оттуда их доставили в Рахов, где обвиняемый и его подельник на мотоциклах доставили мужчин в реку Тиса. На берегу их уже ждали надувные резиновые круги для последующей переправы. Однако правоохранители задержали их в трех километрах от румынской границы.

Решение суда

26 июля мужчина заключил соглашение с прокурором и признал свою вину. Судья Елена Попова признала его виновным, однако ввиду заключенного соглашения заменила реальный срок заключения на год условного наказания.