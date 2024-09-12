На Прикарпатті судили військових за перевищення влади при затриманні ухилянта

Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховинський районний суд Івано-Франківської області визнав двох військових винними у перевищенні службових повноважень під час затримання особи, яка намагалася незаконно перетнути кордон. Капітана і майора оштрафували на 17 тисяч гривень кожного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Прикордонники повідомили про затримання 41-річного чоловіка, який намагався втекти за кордон. Капітан і майор, прибувши на місце події, наказали затриманому сісти в автомобіль, щоб вирушити до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

Чоловік відмовився, і військові "повалили його на землю і повели до військового авто проти волі". В судовій постанові вказано, що їхні дії порушили конституційні права затриманого на гідність і недоторканість.

Рішення суду

Хоча військові не з’явилися на судове засідання, вони визнали свою провину через подані заяви. Суддя винесла рішення, наклавши на кожного з винних штраф у розмірі 17 тисяч гривень.